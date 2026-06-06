Ieri abbiamo ufficialmente scoperto il calendario della prossima Serie A, con annesse giornate e calcoli. Ed effettivamente, sottolinea Repubblica, la Fiorentina sembra avere un feeling speciale con la regione Lazio: si apre con la Roma all'Olimpico, ultima giornata ancora nella Capitale contro i biancocelesti, ma non solo. La seconda sfida sarà contro il neopromosso Frosinone al Franchi, verosimilmente proprio quel 29 agosto che sarà il centenario della storia viola. Un pomeriggio di emozioni assicurate.
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Repubblica: “La gara col Frosinone si preannuncia già speciale”
La Fiorentina ha scoperto il calendario della sua Serie A. La partita contro il Frosinone si preannuncia già molto speciale.
Inizio tosto—
Poi il Torino e il Venezia, prima di cinque big su sette, con un primo bilancio da tracciare per la stagione vista la lunga sosta. 10 gennaio 2027 ultima del girone di andata contro il Lecce, poi si riparte dal Napoli. 25 aprile con la Juventus, nelle ultime tre Lecce, Monza e Lazio.
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