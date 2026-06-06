Repubblica: “La gara col Frosinone si preannuncia già speciale”

Ieri abbiamo ufficialmente scoperto il calendario della prossima Serie A, con annesse giornate e calcoli. Ed effettivamente, sottolinea Repubblica, la Fiorentina sembra avere un feeling speciale con la regione Lazio: si apre con la Roma all'Olimpico, ultima giornata ancora nella Capitale contro i biancocelesti, ma non solo. La seconda sfida sarà contro il neopromosso Frosinone al Franchi, verosimilmente proprio quel 29 agosto che sarà il centenario della storia viola. Un pomeriggio di emozioni assicurate.