Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS serie a Fiorentina, calendario Serie A 2026/27 [LIVE]: subito un big match per i viola

Il calendario della Serie A 2026/27 della Fiorentina

Fiorentina, calendario Serie A 2026/27 [LIVE]: subito un big match per i viola

Logo Serie A
Ufficializzato il calendario della Serie A 2026/2027: ecco quando giocherà tutte le sue partite la Fiorentina
Redazione VN

Ufficializzato il calendario della prossima stagione della Serie A 2026/2027. La sua prima partita di campionato la Fiorentina la giocherà in trasferta contro la Roma all'Olimpico. Poi, per la prima in casa, arriva la neopromossa Frosinone. Di seguito l'elenco completo:

Fiorentina, calendario Serie A 2026/27 [LIVE]: subito un big match per i viola- immagine 2

 

CALENDARIO SERIE A 2026/27 - GIRONE D'ANDATA

data e giornatapartita
 23 agosto 2026 - 1ª giornataRoma - Fiorentina
30 agosto 2026 - 2ª giornataFiorentina - Frosinone
6 settembre 2026 - 3ª giornataFiorentina - Torino
13 settembre 2026 - 4ª giornataVenezia - Fiorentina
- 5ª giornata
- 6ª giornata
- 7ª giornata
- 8ª giornata
- 9ª giornata
- 10ª giornata
- 11ª giornata
- 12ª giornata
- 13ª giornata
- 14ª giornata
- 15ª giornata
- 16ª giornata
- 17ª giornata
- 18ª giornata
- 19ª giornata

 

Fiorentina, calendario Serie A 2026/27 [LIVE]: subito un big match per i viola- immagine 2

CALENDARIO SERIE A 2026/27 - GIRONE DI RITORNO

data e giornatapartita
- 20ª giornata
- 21ª giornata
- 22ª giornata
- 23ª giornata
- 24ª giornata
- 25ª giornata
- 26ª giornata
- 27ª giornata
- 28ª giornata
- 29ª giornata
- 30ª giornata
- 31ª giornata
- 32ª giornata
- 33ª giornata
- 34ª giornata
- 35ª giornata
- 36ª giornata
- 37ª giornata
29/30 maggio 2027 - 38ª giornata

 

Leggi anche
Fiorentina, Serie A 2026/27: con chi e quando si giocherà la prima giornata
Calendario 2026-27 – Tutte le date delle gare stagionali della Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA