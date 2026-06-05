Ufficializzato il calendario della prossima stagione della Serie A 2026/2027. La sua prima partita di campionato la Fiorentina la giocherà in trasferta contro la Roma all'Olimpico. Poi, per la prima in casa, arriva la neopromossa Frosinone. Di seguito l'elenco completo:
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VIOLA NEWS serie a Fiorentina, calendario Serie A 2026/27 [LIVE]: subito un big match per i viola
Il calendario della Serie A 2026/27 della Fiorentina
Fiorentina, calendario Serie A 2026/27 [LIVE]: subito un big match per i viola
Ufficializzato il calendario della Serie A 2026/2027: ecco quando giocherà tutte le sue partite la Fiorentina
|CALENDARIO SERIE A 2026/27 - GIRONE D'ANDATA
|data e giornata
|partita
|23 agosto 2026 - 1ª giornata
|Roma - Fiorentina
|30 agosto 2026 - 2ª giornata
|Fiorentina - Frosinone
|6 settembre 2026 - 3ª giornata
|Fiorentina - Torino
|13 settembre 2026 - 4ª giornata
|Venezia - Fiorentina
|- 5ª giornata
|- 6ª giornata
|- 7ª giornata
|- 8ª giornata
|- 9ª giornata
|- 10ª giornata
|- 11ª giornata
|- 12ª giornata
|- 13ª giornata
|- 14ª giornata
|- 15ª giornata
|- 16ª giornata
|- 17ª giornata
|- 18ª giornata
|- 19ª giornata
|CALENDARIO SERIE A 2026/27 - GIRONE DI RITORNO
|data e giornata
|partita
|- 20ª giornata
|- 21ª giornata
|- 22ª giornata
|- 23ª giornata
|- 24ª giornata
|- 25ª giornata
|- 26ª giornata
|- 27ª giornata
|- 28ª giornata
|- 29ª giornata
|- 30ª giornata
|- 31ª giornata
|- 32ª giornata
|- 33ª giornata
|- 34ª giornata
|- 35ª giornata
|- 36ª giornata
|- 37ª giornata
|29/30 maggio 2027 - 38ª giornata
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