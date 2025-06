Fiorentina, terzo esordio in trasferta consecutivo e quarto negli ultimi 5 anni

Terzo esordio in trasferta consecutivo per la Fiorentina

La Fiorentina, lo sapevamo, giocherà fuori casa le prime di partite di campionato per permettere di velocizzare al massimo i lavori al Franchi. Ma quello della stagione 25/26 sarà il terzo esordio consecutivo in trasferta: dopo Genoa-Fiorentina 1-4 del 23/24 e il pareggio contro il Parma 1-1 dello scorso anno ecco la trasferta in terra sarda.