CorSport annuncia: “Fagioli è fuori dal mercato! L’unico incedibile”

La scelta è condivisa anche da Fabio Grosso, che nel suo 4-3-3 considera Fagioli il playmaker ideale per guidare la manovra

Redazione VN 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 09:51)

La Fiorentina si prepara a una profonda rivoluzione della rosa, con possibili cessioni importanti e numerosi movimenti in entrata e in uscita. In questo scenario, però, c’è un punto fermo individuato da Fabio Paratici: Nicolò Fagioli. Il centrocampista è considerato fuori dal mercato e rappresenta il giocatore attorno al quale costruire la nuova squadra, anche se il club non potrebbe ignorare eventuali offerte eccezionali provenienti dall’estero.

Su Fagioli si sono già registrati interessamenti, in particolare dalla Premier League, con il Tottenham che nelle scorse settimane aveva sondato il terreno. Al momento, però, l’interesse non si è trasformato in una trattativa concreta e la volontà della Fiorentina è chiara: affidare al regista ex Juventus le chiavi del centrocampo e un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico.

La scelta è condivisa anche da Fabio Grosso, che nel suo 4-3-3 considera Fagioli il playmaker ideale per guidare la manovra e dare equilibrio alla squadra. Paratici, che ne ha seguito la crescita fin dai tempi della Juventus, lo ritiene il profilo perfetto attorno al quale ricostruire la Fiorentina. Per questo motivo il suo nome non è mai stato inserito tra i possibili sacrificabili: il centrocampista classe 2001 è destinato a essere uno dei pilastri della nuova era viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.