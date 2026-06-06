La Fiorentina dovrà rifare la difesa. Da non escludere la possibilità che la Fiorentina cerchi un ex come Costantino Favasuli, sulla cui rivendita i viola hanno mantenuto il 50% una volta ceduto al Catanzaro.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Paratici, uno sconto per Favasuli. Primo sondaggio per Joao Mario”
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici, uno sconto per Favasuli. Primo sondaggio per Joao Mario”
Occhio anche all’ex obiettivo, Joao Mario. Il ventiseienne non sembra essere al centro del progetto juventino
Questo garantirebbe uno sconto a Paratici e Goretti in caso di trattativa coi giallorossi per il ritorno del classe 2004. Occhio anche all’ex obiettivo, Joao Mario.
Il ventiseienne non sembra essere al centro del progetto juventino e, per quanto proverà a giocarsi le sue carte in bianconero, potrebbe doversi cercare una nuova sistemazione. La Fiorentina ha già chiesto informazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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