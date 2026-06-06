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Corriere dello Sport

CorSport: “Paratici, uno sconto per Favasuli. Primo sondaggio per Joao Mario”

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Occhio anche all’ex obiettivo, Joao Mario. Il ventiseienne non sembra essere al centro del progetto juventino
Redazione VN

La Fiorentina dovrà rifare la difesa. Da non escludere la possibilità che la Fiorentina cerchi un ex come Costantino Favasuli, sulla cui rivendita i viola hanno mantenuto il 50% una volta ceduto al Catanzaro.

Questo garantirebbe uno sconto a Paratici e Goretti in caso di trattativa coi giallorossi per il ritorno del classe 2004. Occhio anche all’ex obiettivo, Joao Mario.

Il ventiseienne non sembra essere al centro del progetto juventino e, per quanto proverà a giocarsi le sue carte in bianconero, potrebbe doversi cercare una nuova sistemazione. La Fiorentina ha già chiesto informazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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