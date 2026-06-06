CorSport: “La piena contezza di quello fatto da Vanoli si avrà solo tra qualche anno”

L'avventura di Paolo Vanoli a Firenze si è chiusa ufficialmente ieri sera, poco dopo le 19.30: «Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l'uomo e per il professionista rimarranno immutate» si legge nel messaggio di congedo della Fiorentina, che ha poi pubblicato un ringraziamento speciale da parte del presidente, Giuseppe Commisso:

Il contratto scadrà ufficialmente il 30 giugno ma nel frattempo chiaramente è libero di trattare. L’avventura a Firenze è durata dal 5 novembre al 5 giugno: 7 mesi che nessuno dimenticherà, giocatori in primis. «Grazie di tutto», hanno scritto Fagioli e Parisi sui social. Sotto il post pubblicato su Instagram del club una pioggia di riconoscenza da parte del popolo viola. Forse la piena contezza di quanto fatto in poco più di un semestre da Paolo da Varese (non chiamatela impresa, ma poco ci manca) la si avrà solo fra qualche anno. Lo scrive il Corriere dello Sport.