L'avventura di Paolo Vanoli a Firenze si è chiusa ufficialmente ieri sera, poco dopo le 19.30: «Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l'uomo e per il professionista rimarranno immutate» si legge nel messaggio di congedo della Fiorentina, che ha poi pubblicato un ringraziamento speciale da parte del presidente, Giuseppe Commisso:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “La piena contezza di quello fatto da Vanoli si avrà solo tra qualche anno”
Corriere dello Sport
CorSport: “La piena contezza di quello fatto da Vanoli si avrà solo tra qualche anno”
L'avventura di Paolo Vanoli a Firenze si è chiusa ufficialmente ieri sera, poco dopo le 19.30
«Vanoli e il suo staff sono arrivati in un momento estremamente difficile della nostra stagione, con la squadra all’ultimo posto e ancora senza una vittoria, e hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi. Hanno riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a salvarsi. A Paolo e al suo staff resteranno sempre la mia gratitudine, il mio rispetto e i miei migliori auguri per il futuro».
Il contratto scadrà ufficialmente il 30 giugno ma nel frattempo chiaramente è libero di trattare. L’avventura a Firenze è durata dal 5 novembre al 5 giugno: 7 mesi che nessuno dimenticherà, giocatori in primis. «Grazie di tutto», hanno scritto Fagioli e Parisi sui social. Sotto il post pubblicato su Instagram del club una pioggia di riconoscenza da parte del popolo viola. Forse la piena contezza di quanto fatto in poco più di un semestre da Paolo da Varese (non chiamatela impresa, ma poco ci manca) la si avrà solo fra qualche anno. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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