Nel corso dell’estate c’è il serio rischio che la Fiorentina debba privarsi di ben tre terzini: Dodo, Fortini e Gosens, ognuno per motivi diversi. Sta di fatto che la dirigenza viola dovrà mettersi al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e in particolare le corsie esterne.
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VIOLA NEWS news viola stampa La difesa viola cambia, CorSport: “Interesse vivo per Obert e Viery”
Corriere dello Sport
La difesa viola cambia, CorSport: “Interesse vivo per Obert e Viery”
Paratici potrebbe puntare su giocatori duttili come Viery del Gemio, centrale mancino che all’occorrenza si sposterebbe sulla fascia
Paratici potrebbe puntare su giocatori duttili come Viery del Gemio, centrale mancino che all’occorrenza si sposterebbe sulla fascia, oppure Adam Obert del Cagliari, pure lui volubile ed eventualmente utile alla causa. Servirebbero 20 milioni di euro per il primo, 8-10 per il secondo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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