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Nazione: “Non si vede spesso un addio del genere, ma Vanoli lo meritava”

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La società ha sottolineato come Vanoli sia arrivato a novembre con la squadra ultima in classifica e ancora senza vittorie
Redazione VN

La Fiorentina ha salutato Paolo Vanoli con un lungo e sentito messaggio, ringraziando il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto in una delle stagioni più difficili della storia recente del club. La società ha sottolineato come Vanoli sia arrivato a novembre con la squadra ultima in classifica e ancora senza vittorie, riuscendo grazie a professionalità, passione e coraggio a ricostruire il gruppo e a invertire una situazione che sembrava compromessa.

Nel comunicato, il club ha evidenziato il valore dell’impresa compiuta: nessuna squadra in Serie A era mai riuscita a conquistare la salvezza dopo un avvio così negativo, senza successi nelle prime quindici giornate di campionato. La Fiorentina ha ricordato il lavoro incessante svolto dal tecnico e dal suo staff per garantire la permanenza nella massima serie, esprimendo gratitudine e stima sia per l’uomo che per il professionista.

Anche il presidente Giuseppe Commisso ha voluto salutare personalmente Vanoli, ricordando come abbia saputo riportare fiducia, unità e compattezza all’interno dello spogliatoio in un momento estremamente delicato. Il numero uno viola ha definito la salvezza ottenuta un risultato storico e ha ribadito che per lui e per il suo staff resteranno immutati rispetto, riconoscenza e i migliori auguri per il futuro professionale e personale. Lo scrive la Nazione.

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