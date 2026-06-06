Nazione sul calendario: “Fiorentina, inizio trappola. Anche il finale inciderà”

Nelle ultime sei giornate la Fiorentina dovrà infatti affrontare Juventus, Bologna e Roma, oltre alle sfide contro Lecce e Monza

Redazione VN 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 08:54)

La Fiorentina di Fabio Grosso inizierà il campionato di Serie A 2026/27 all’Olimpico contro la Roma di Gasperini e lo concluderà ancora nella Capitale, contro la Lazio. Un calendario che, nel complesso, appare equilibrato ma che metterà subito alla prova le ambizioni della nuova squadra viola. Quello con i giallorossi sarà addirittura l’undicesimo debutto in Serie A contro la Roma nella storia della Fiorentina, un precedente che richiama alla mente anche l’esordio del 2021 della squadra di Italiano.

La vera difficoltà sarà rappresentata dall’avvio di stagione. Al netto delle sfide con Frosinone, Torino e Venezia, nelle prime undici giornate la Fiorentina incrocerà gran parte delle big del campionato. Roma, Napoli, Como e Inter arriveranno entro i primi otto turni, seguite da Atalanta e Juventus. Un percorso impegnativo che vedrà sei delle sette squadre qualificate alle coppe europee affrontare i viola già nella prima parte della stagione.

Dopo questo primo tratto particolarmente intenso, il calendario diventerà più gestibile, anche se il finale nasconde nuove insidie. Nelle ultime sei giornate la Fiorentina dovrà infatti affrontare Juventus, Bologna e Roma, oltre alle sfide contro Lecce e Monza prima della chiusura sul campo della Lazio. Un percorso che potrebbe rivelarsi decisivo sia all’inizio che nelle battute finali della corsa agli obiettivi stagionali. Lo scrive la Nazione.