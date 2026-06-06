Tuttosport: “Sohm flop a Bologna. Niente riscatto, tornerà in viola”

Simon Sohm farà rientro alla Fiorentina. Il centrocampista non si è messo in luce a Bologna e il riscatto non arriverà.

Redazione VN 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 10:30)

Non che sia una grossa novità, ma la Fiorentina ritroverà fra i ranghi Simon Sohm alla ripresa dell'attività estiva. Il centrocampista, acquistato dal Parma nella scorsa stagione, ha faticato a mostrarsi al meglio sia in maglia viola che con il Bologna (dove era passato a gennaio). Due mezze stagioni sottotono che hanno portato poco e niente alla sua causa.

Non sarà riscattato — Anche in rossoblu con Italiano ha trovato pochissimo spazio e per lui - scrive Tuttosport - non ci sarà il riscatto previsto dall'opzione. Farà rientro in viola e toccherà al DS Paratici capire se e quando riuscire a renderlo funzionale a Grosso oppure se cederlo nuovamente.