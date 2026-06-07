CorFio: “Piccoli, impossibile cederlo bene. Via solo a una condizione”

Roberto Piccoli è costato costato 25 milioni più 2 di bonus e protagonista di un’annata decisamente al di sotto delle aspettative

La Fiorentina dovrà rivoluzionare la rosa, con Paratici che dovrà essere bravissimo nel gestire cessioni ed esuberi. Non sarà semplice, anche perché giocatori come Piccoli hanno subìto un deprezzamento importante.