La Fiorentina dovrà rivoluzionare la rosa, con Paratici che dovrà essere bravissimo nel gestire cessioni ed esuberi. Non sarà semplice, anche perché giocatori come Piccoli hanno subìto un deprezzamento importante.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Piccoli, impossibile cederlo bene. Via solo a una condizione”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Piccoli, impossibile cederlo bene. Via solo a una condizione”
Roberto Piccoli è costato costato 25 milioni più 2 di bonus e protagonista di un’annata decisamente al di sotto delle aspettative
Prendiamo l’ex centravanti del Cagliari: costato 25 milioni più 2 di bonus e protagonista di un’annata (9 gol in 44 presenze) decisamente al di sotto delle aspettative.
Difficile, per non dire impossibile, cederlo bene. Per questo l’unica soluzione qualora si decidesse di farlo andare via sarebbe un prestito, con la speranza che possa (ri)valutarsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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