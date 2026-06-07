Lorenzo Baglioni: “Anno da dimenticare? Per nulla. Forse una canzone per il centenario”

“Quest’anno abbiamo vissuto una situazione che credo nessuno avrebbe potuto neanche solo immaginare a inizio stagione. I presupposti erano completamente diversi, le aspettative erano molto più alte, si pensava all’Europa e non a doversi salvare. Questo è interessante perché il calcio è una metafora della vita dove tutto è possibile nel bene e nel male e secondo me dobbiamo partire da questo dato, dobbiamo prendere consapevolezza che nulla è scontato e tutto può capitare, le cose negative come quelle estremamente belle. Così, come quest’anno abbiamo lottato per non retrocedere, dobbiamo sapere e pensare, perché no, che potremmo un giorno, un anno, lottare per lo scudetto. Tutto è possibile, anche se le possibilità sono poche. Perché questa stagione è andata così? Non me lo so spiegare. È incredibile che in uno sport di squadra si vengano a determinare delle situazioni psicologiche simili per tutti. Io seguo tantissimo il tennis, che è uno sport individuale, e se un tennista passa un momento negativo psicologicamente o fisicamente è abbastanza naturale che i risultati subiscano una flessione negativa, ma in uno sport con almeno undici giocatori che scendono in campo e con una rosa ampia considerando la panchina e un valore di mercato così importante non verrebbe da pensare che una squadra possa fare una stagione così negativa. Si vengono a instaurare quegli aspetti di pertinenza degli sport individuali, perché la squadra diventa una sola entità, per cui se comincia a scricchiolare qualcosa, ne risente tutto il gruppo inteso come collettivo. La squadra è andata giù, si è messa su una lunghezza d’onda da squadra in quella fascia di classifica. Una stagione che, però, non dico da dimenticare, perché secondo me di questa stagione non dobbiamo dimenticare proprio niente, anzi dobbiamo farne tesoro per imparare dagli errori, per crescere e avere in futuro un altro tipo di grinta e di atteggiamento”.