Nazione: “Paratici incontra Commisso. Vuole cambiare la Fiorentina, ma non solo”

Alessandro Ferrari e Fabio Paratici voleranno a New York per incontrare il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine

Redazione VN 7 giugno - 06:08

La settimana che attende la Fiorentina è destinata a essere decisiva per il futuro del club. Alessandro Ferrari e Fabio Paratici voleranno a New York per incontrare il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine, con l'obiettivo di definire le linee guida della nuova stagione. Dal confronto negli Stati Uniti dovranno emergere le strategie economiche, tecniche e organizzative che daranno forma alla nuova Fiorentina.

Paratici e Ferrari — L'unica certezza, al momento, riguarda la panchina. Fabio Grosso è ormai il tecnico designato: sistemata la risoluzione con il Sassuolo, firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore e consentirà alla dirigenza di affrontare il summit americano con il capitolo allenatore già definito.

Sul tavolo restano invece tutti gli altri dossier, a partire dal budget per il mercato. Molto dipenderà dalle cessioni, con Dodô e Albert Gudmundsson tra i nomi più spendibili. Centrale anche la situazione di Moise Kean, mentre il club punta a ridurre il monte ingaggi, mettendo in discussione anche profili importanti come David De Gea e Robin Gosens. Tra i pochi considerati realmente intoccabili figurano invece Nicolò Fagioli e Cher Ndour. Per Paratici, però, non sarà soltanto una questione di mercato: negli incontri americani si parlerà anche di struttura, organizzazione e di tutti gli aspetti che il direttore sportivo ritiene necessari per rilanciare la Fiorentina. Lo scrive la Nazione.