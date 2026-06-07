VN – Fiorentina, piace Cancellieri. In scadenza nel 2027, non rinnoverà con la Lazio

La Fiorentina di Fabio Grosso avrà bisogno di esterni offensivi ed ecco che allora il d.s. gigliato Fabio Paratici sta sondando diverse piste per dare più alternative valide possibili al suo allenatore. Il dirigente viola si sta guardando intorno e sta seguendo anche quella che potrebbe diventare una buona opportunità, relativa a Matteo Cancellieri .

Il classe 2002, infatti, andrà in scadenza con la Lazio nel prossimo giugno 2027 e non rinnoverà il proprio accordo con la società di Claudio Lotito. Per questo la Fiorentina lo sta seguendo, ma non è l'unica squadra sul calciatore romano. Oltre ai viola, infatti, ci sono pure Parma (compagine in cui Cancellieri ha già giocato per una stagione) e Torino.