Quello tra Fiorentina e Sassuolo è un asse di mercato che negli anni si è spesso rivelato particolarmente attivo. Dall'arrivo di Rocco Commisso, infatti, diversi giocatori hanno percorso la tratta Emilia-Toscana: da Kevin Prince Boateng a Lirola, passando per Alfred Duncan e Maxime Lopez, quest'ultimo poi non riscattato al termine della stagione 2023-24.
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CorFio: “Da Boateng a Thorstvedt, l’asse Fiorentina-Sassuolo si riaccende”
La Fiorentina torna a guardare in casa Sassuolo. Thorstvedt piace a Grosso e avrebbe già dato il suo gradimento.
Per quanto riguarda Thorstvedt, il gradimento del giocatore nei confronti della destinazione viola sarebbe già emerso durante il mercato invernale, quando il suo nome era stato accostato con insistenza alla Fiorentina. Un'apertura che potrebbe facilitare eventuali sviluppi nelle prossime settimane.
Prima di entrare nel vivo delle trattative servirà però attendere il rientro di Fabio Paratici dagli Stati Uniti e le indicazioni definitive della proprietà sul mercato estivo. A quel punto il club viola potrebbe intensificare i contatti per provare a regalare a Grosso uno dei primi rinforzi della nuova stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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