CorFio: “Da Boateng a Thorstvedt, l’asse Fiorentina-Sassuolo si riaccende”

La Fiorentina torna a guardare in casa Sassuolo. Thorstvedt piace a Grosso e avrebbe già dato il suo gradimento.

Quello tra Fiorentina e Sassuolo è un asse di mercato che negli anni si è spesso rivelato particolarmente attivo. Dall'arrivo di Rocco Commisso, infatti, diversi giocatori hanno percorso la tratta Emilia-Toscana: da Kevin Prince Boateng a Lirola, passando per Alfred Duncan e Maxime Lopez, quest'ultimo poi non riscattato al termine della stagione 2023-24.