CorSport: “De Gea, ingaggio troppo alto. Ecco cosa vuole fare Paratici con Fortini”

Paratici studia la riduzione del monte ingaggi: possibile addio a De Gea e movimenti su portiere e difesa nella nuova Fiorentina.

Redazione VN 10 giugno - 07:01

Questa mattina, il Corriere dello Sport, si sofferma sulla possibili mosse della dirigenza viola specialmente per quanto riguarda i giocatori in uscita tra difesa e portieri:

David De Gea è considerato un valore aggiunto tecnico e umano, ma il suo ingaggio da circa tre milioni annui e la necessità di abbassare i costi aprono una riflessione interna. In caso di opportunità di mercato per un portiere più giovane e meno oneroso, la società potrebbe prendere in considerazione un cambio, con il placet della dirigenza tecnica. Nel frattempo il reparto è già strutturato con Christensen come vice e Lezzerini come terzo portiere, entrambi con situazioni contrattuali definite, mentre eventuali interventi riguarderebbero solo il titolare.

Anche in difesa il principio guida sarà quello della sostenibilità e della valorizzazione dei giovani del Viola Park. Restano centrali Ranieri e Comuzzo, mentre Pongracic potrebbe partire solo davanti a offerte importanti. Attenzione inoltre ai giovani Kouadio, Kospo e Balbo, destinati a partire per il ritiro e poi valutati in corso d’opera.

Sul fronte uscite, resta aperta la posizione di Dodò, mentre Gosens e Pongracic sono legati alle dinamiche di mercato e al bisogno di alleggerire il monte ingaggi. Per Fortini, invece, le parti a breve si incontreranno nuovamente per discutere del rinnovo: l'obiettivo della società è trattenerlo.