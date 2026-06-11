Gazzetta insiste: “Kostic in scadenza con la Juventus, c’è anche la Fiorentina”

Nel frattempo Moise non ha fretta di fare la valigia. In entrata infine continuano a essere nei radar Thorstvest del Sassuolo e Kostic

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Moise Kean. Il quadro ora è in via di composizione e nei prossimi giorni é previsto un incontro fra dirigenza ed entourage del centravanti per mettersi a un tavolo e capire strategia e intenzioni del club.