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Gazzetta insiste: “Kostic in scadenza con la Juventus, c’è anche la Fiorentina”

Gazzetta insiste: “Kostic in scadenza con la Juventus, c’è anche la Fiorentina” - immagine 1
Nel frattempo Moise non ha fretta di fare la valigia. In entrata infine continuano a essere nei radar Thorstvest del Sassuolo e Kostic
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Moise Kean. Il quadro ora è in via di composizione e nei prossimi giorni é previsto un incontro fra dirigenza ed entourage del centravanti per mettersi a un tavolo e capire strategia e intenzioni del club.

Kostic

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Nel frattempo Moise non ha fretta di fare la valigia. In entrata infine continuano a essere nei radar Thorstvest del Sassuolo e Kostic, in scadenza con la Juventus. 

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