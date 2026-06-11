CorFio: “Paratici sempre su Koleosho. Nel mentre Ndour apre a una big”

Ndour

In attesa di capire quale sviluppo avranno le trattative sono da registrare anche le voci in arrivo da Napoli, dove il ds Manna avrebbe incontrato gli agenti di Ndour ricevendo un’apertura di massima. Diverso il punto di vista del club viola, nel quale Paratici è tra i primi estimatori del mediano e per il quale la valutazione sarebbe vicina ai 30 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.