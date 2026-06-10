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Nazione: “Fiorentina su Thorstvedt, Grosso spinge per il norvegese”

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Thorstvedt resta un obiettivo concreto della Fiorentina: gradimento del giocatore e ruolo chiave di Grosso per convincerlo al trasferimento.
Redazione VN

Il nome di Kristian Thorstvedt non è un semplice accostamento di mercato legato all’arrivo di un nuovo allenatore, ma una pista concreta già seguita dalla Fiorentina nelle scorse sessioni.

Il centrocampista norvegese era stato cercato anche a gennaio, quando però le richieste del Sassuolo erano considerate troppo elevate. Il giocatore è sempre stato apprezzato sia dalla dirigenza sia, soprattutto, da Fabio Grosso, che ora potrebbe giocare un ruolo decisivo nel convincerlo ad approdare a Firenze.

Con il contratto in scadenza nel 2027 e il rinnovo in stand-by, il Sassuolo potrebbe essere costretto a valutare una cessione. Anche perché il giocatore avrebbe già manifestato gradimento per la destinazione viola. Lo scrive La Nazione.

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