Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina si prepara a gestire anche il rientro di dieci giovani cresciuti nel settore giovanile e reduci dalle prime esperienze tra i professionisti.
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Nazione: “Dieci giovani al rientro, tra valutazioni e nuovi prestiti”
La Fiorentina deve gestire dieci giovani rientrati dai prestiti: costi minimi ma futuro da definire tra nuove cessioni e possibili permanenze.
Si tratta di un gruppo che comprende Lorenzo Romani, Leonardo Baroncelli, Jacopo Tarantino, Giulio Scuderi, Mattia Levoli, Mirko Elia, Riccardo Spaggiari, Francesco Presta, Laerte Tognetti e Tommaso Vannucchi. Il loro impatto economico a bilancio è limitato, ma resta aperta la necessità di definire il loro futuro.
Per molti di loro la soluzione più probabile sarà un nuovo prestito, mentre in altri casi non è esclusa una permanenza o una cessione definitiva, in base alle valutazioni dell’area tecnica.
Tra i profili che hanno fornito le indicazioni più positive spiccano i difensori centrali Mirko Elia, già rinnovato, e Leonardo Baroncelli, considerati tra i prospetti più interessanti del gruppo.
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