Napoli, individuato l’esterno destro ma resta viva la pista Dodò

Il Napoli valuta Dodò della per la corsia destra: è l’alternativa più economica a Khalaili, con valutazione intorno ai 15 milioni.

Il brasiliano, 27 anni, è considerato un profilo più accessibile sotto il profilo economico: il club viola non ha intenzione di privarsene facilmente, ma una proposta attorno ai 15 milioni di euro potrebbe aprire una riflessione, anche alla luce di un contratto in scadenza nel 2027 e della situazione di stallo sul fronte rinnovo.