Nel mercato del Napoli continua a tenere banco il tema del terzino destro, ruolo individuato come prioritario per completare la rosa. Accanto alla pista che porta ad Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise valutato oltre i 20 milioni di euro, resta fortissima l’alternativa che conduce a Dodò.
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Napoli, individuato l’esterno destro ma resta viva la pista Dodò
Il Napoli valuta Dodò della per la corsia destra: è l’alternativa più economica a Khalaili, con valutazione intorno ai 15 milioni.
Il brasiliano, 27 anni, è considerato un profilo più accessibile sotto il profilo economico: il club viola non ha intenzione di privarsene facilmente, ma una proposta attorno ai 15 milioni di euro potrebbe aprire una riflessione, anche alla luce di un contratto in scadenza nel 2027 e della situazione di stallo sul fronte rinnovo.
Rispetto a Khalaili, Dodò rappresenta un’opzione più esperta e meno onerosa, caratteristiche che lo mantengono stabilmente in cima alla lista del Napoli, che punta a intervenire con decisione sulla corsia destra senza stravolgere l’equilibrio economico del mercato estivo.
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