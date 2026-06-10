Com'era la storia degli amori che fanno giri immensi? A volte succede davvero. Perché Vincenzo Italiano, recentemente approdato al Besiktas, potrebbe riabbracciare in Turchia un suo vecchio pallino come Arthur. Il brasiliano, ancora di proprietà della Juventus, farà rientro in bianconero dal prestito al Gremio ma non resterà. Con un anno ancora di contratto, il centrocampista partirà nuovamente e per lui le sirene dalla Turchia non mancano.
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VIOLA NEWS news viola stampa Arthur, chi si rivede! Gazzetta: “Potrebbe ritrovare Italiano in Turchia”
La Gazzetta dello Sport
Arthur, chi si rivede! Gazzetta: “Potrebbe ritrovare Italiano in Turchia”
Ricordate Arthur? Rientrerà alla Juventus dal prestito al Gremio ma non per restare. Il brasiliano potrebbe riabbracciare... Italiano
Che coppia—
Italiano - scrive La Gazzetta dello Sport - lo ritroverebbe volentieri, con il club turco che ha già fatto un sondaggio. Proprio in viola, nella sua esperienza, Arthur si era messo particolarmente in luce nella gestione del tecnico di Karlsruhe.
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