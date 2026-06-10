Arthur, chi si rivede! Gazzetta: “Potrebbe ritrovare Italiano in Turchia”

Com'era la storia degli amori che fanno giri immensi? A volte succede davvero. Perché Vincenzo Italiano, recentemente approdato al Besiktas, potrebbe riabbracciare in Turchia un suo vecchio pallino come Arthur. Il brasiliano, ancora di proprietà della Juventus, farà rientro in bianconero dal prestito al Gremio ma non resterà. Con un anno ancora di contratto, il centrocampista partirà nuovamente e per lui le sirene dalla Turchia non mancano.