Su Dodo si defila il Napoli? Gazzetta: “La Fiorentina resiste”

Il Napoli cerca un esterno e piace Dodo della Fiorentina. Ma ad oggi i viola fanno muro e i profili favoriti sembrano altri.

Dodo resta in uscita dalla Fiorentina, ma non così in fretta. Il terzino brasiliano era infatti entrato nelle mire del Napoli, che al momento però sta vagliando anche altri profili.

Muro della Fiorentina per Dodo

Il preferito resta Juanlu Sanchez, già seguito nella scorsa estate e pure a gennaio: di recente è ripartita la corte all'andaluso, in vantaggio su altri prospetti come Zeballos e Khalaili. E per Dodo - si legge su La Gazzetta dello Sport - la Fiorentina resiste almeno per il momento.