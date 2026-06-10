Polverosi: “Evitare false partenze per non aumentare la pressione”

Forse non si parlerà mai di “grossismo” come per altri allenatori diventati scuole di pensiero. Fabio Grosso, prossimo tecnico della Fiorentina, non è un tecnico di rottura: ha un’idea di calcio, ma non così rigida da imporla alla squadra. Più che il modulo, contano i giocatori a disposizione, da cui nasce il sistema di gioco. Arriva a Firenze con un percorso fatto di giovanili, promozioni e qualche esonero, ma anche con una recente esperienza positiva al Sassuolo. Il suo ingaggio porta la firma di Fabio Paratici, che ha scelto di ripartire da lui per un nuovo ciclo tecnico. Il contesto però è delicato: da un lato la volontà di costruire una squadra più forte, dall’altro la pressione di una piazza molto esigente. L’obiettivo è evitare false partenze e dare subito stabilità al progetto, per non ritrovarsi in difficoltà come nelle ultime stagioni.