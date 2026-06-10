Nazione: “Attesi 26 rientri e quasi 10 milioni di monte ingaggi in più”

La Fiorentina deve gestire 26 rientri dai prestiti: quasi 10 milioni netti di stipendi aggiuntivi e un maxi lavoro di sfoltimento rosa.

Prima ancora del mercato in entrata, la Fiorentina si trova a dover affrontare un dossier pesante sul piano economico e gestionale: il rientro di un numero elevato di giocatori ceduti in prestito nelle ultime stagioni.

Secondo quanto riportato da La Nazione, sono 26 i calciatori attesi al Viola Park, con un impatto complessivo significativo sui conti del club. Il ritorno dei prestiti comporterebbe infatti un incremento del monte ingaggi vicino ai 10 milioni di euro netti, cifra che raddoppia se considerata al lordo.

Il peso maggiore ricade su alcuni contratti già rilevanti: da Beltran a Barak, passando per Sottil e Nzola, fino a Valentini e altri elementi con ingaggi superiori al milione o comunque significativi nel bilancio viola. A questi si aggiungono diverse situazioni intermedie e il gruppo dei giovani cresciuti nel vivaio, con stipendi più contenuti ma comunque parte del computo totale.