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Esterni italiani, spunta un giocatore del Bologna. Repubblica: “Piace a Paratici”

Esterni italiani, spunta un giocatore del Bologna. Repubblica: “Piace a Paratici” - immagine 1
L'esterno del Bologna piace tanto a Fabio Paratici che l'avrebbe messo in cima alla lista
Redazione VN

Con l'arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentina, Fabio Paratici si appresta a costruire una squadra per un 4-3-3 a immagine e somiglianza delle idee calcistiche dell'ex Sassuolo. Per questo motivo, visti gli addii di Harrison e Solomon, dal mercato dovranno arrivare nomi nuovi per l'attacco. 

Cambiaghi

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Secondo quanto riportato da Repubblica, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Nicolò Cambiaghi. L'esterno del Bologna piace tanto a Fabio Paratici che l'avrebbe messo in cima alla lista.

Gli altri

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Più defilato invece Cancellieri della Lazio. Per quanto riguarda invece la pista straniera, Laurienté rimane un nome interessante. Fabio Grosso lo conosce molto bene.

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