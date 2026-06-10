Con l'arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentina, Fabio Paratici si appresta a costruire una squadra per un 4-3-3 a immagine e somiglianza delle idee calcistiche dell'ex Sassuolo. Per questo motivo, visti gli addii di Harrison e Solomon, dal mercato dovranno arrivare nomi nuovi per l'attacco.
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Esterni italiani, spunta un giocatore del Bologna. Repubblica: “Piace a Paratici”
L'esterno del Bologna piace tanto a Fabio Paratici che l'avrebbe messo in cima alla lista
Cambiaghi—
Secondo quanto riportato da Repubblica, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Nicolò Cambiaghi. L'esterno del Bologna piace tanto a Fabio Paratici che l'avrebbe messo in cima alla lista.
Gli altri—
Più defilato invece Cancellieri della Lazio. Per quanto riguarda invece la pista straniera, Laurienté rimane un nome interessante. Fabio Grosso lo conosce molto bene.
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