La Fiorentina valuta Joao Mario per la corsia destra. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina sta lavorando anche sul rafforzamento delle corsie esterne, con particolare attenzione alla fascia destra.
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La Fiorentina valuta Joao Mario, indipendentemente dal futuro di Dodò
La Fiorentina valuta Joao Mario per la corsia destra: possibile prestito dal mercato Juventus, indipendente dal futuro di Dodò.
Tra i profili seguiti figura Joao Mario, classe 2000 di proprietà della Juventus e reduce dal prestito al Bologna. La sua valutazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro, ma l’operazione potrebbe svilupparsi anche sulla base di un prestito con condizioni.
L’eventuale arrivo del giocatore rientrerebbe nel più ampio progetto di rinnovamento della corsia destra, indipendentemente dalle decisioni sul futuro di Dodò.
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