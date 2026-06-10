Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina si trova a dover affrontare una fase di mercato particolarmente complessa, con ben 26 giocatori di rientro dai prestiti pronti a fare ritorno al Viola Park.
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CorSport: “Fiorentina, maxi nodo prestiti: 26 rientri e rosa da sfoltire”
Tra i profili più noti figurano Riccardo Sottil, destinato a una cessione definitiva anche per via della scadenza contrattuale, insieme ad altri elementi come Alessandro Bianco, Antonin Barak e M’Bala Nzola. Per molti di loro, il destino appare segnato: nuove partenze, in prestito o a titolo definitivo, con l’obiettivo prioritario di alleggerire la rosa e generare risorse economiche.
Nel gruppo rientrante rientrano anche Lucas Beltran, Amir Richardson, Mattia Caprini e Lorenzo Amatucci, tutti considerati fuori dal progetto tecnico o comunque con poche possibilità di restare stabilmente in prima squadra.
La gestione del gruppo sarà affidata all’area prestiti, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide sul mercato. Un’eccezione potrebbe riguardare Simon Sohm, il cui profilo tecnico e caratteristiche potrebbero aprire uno spiraglio per una seconda opportunità in viola, a differenza di altri compagni destinati quasi certamente a lasciare nuovamente Firenze.
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