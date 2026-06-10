Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a lavorare sul mercato dei terzini, con l’obiettivo di individuare sia profili già affermati sia possibili occasioni di mercato.
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Fiorentina, caccia ai terzini tra Joao Mario e ritorni possibili
Tra le idee al vaglio figura Joao Mario, classe 2000, considerato un’opzione monitorata ma non ancora concreta. Non si esclude inoltre un possibile ritorno di Costantino Favasuli, per il quale il club conserva il 50% della futura rivendita dopo la cessione al Catanzaro.
Sul fronte uscite, la situazione delle corsie è strettamente collegata alle partenze. Dodò è tra i principali indiziati a lasciare Firenze già nella sessione estiva, con una valutazione che si aggira sui 15 milioni nonostante il contratto fino al 2027. In caso di permanenza oltre agosto, potrebbe scattare un rinnovo annuale previsto da un accordo informale tra le parti.
In uscita anche Robin Gosens, inserito tra i cedibili, e Niccolò Fortini, in scadenza, con il club intenzionato a ristrutturare completamente le fasce.
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