Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sta pianificando interventi significativi sulle corsie esterne in vista della prossima stagione, con più profili monitorati e una decisione su Manor Solomon attesa a breve.
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CorSport: “Fiorentina, fasce nel mirino tra Solomon, Volpato e Laurienté”
La Fiorentina lavora sulle corsie esterne: dialoghi per Solomon col Tottenham e interesse per Volpato e Laurienté dal Sassuolo.
Parallelamente la società di Commisso si è messa in testa di rimpolpare le fasce. Entro la fine di giugno andrà presa una decisione definitiva su Manor Solomon: i dirigenti viola stanno dialogando col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto attualmente da 10 milioni, ma interverranno a prescindere sulle corsie esterne. Piace Cristian Volpato, sul quale sono state chieste informazioni al Sassuolo. Lui si trasferirebbe volentieri a Firenze, dove cerca casa da tempo. Servirebbero 15-20 milioni. In alternativa da non scartare Armand Laurienté, per cui il Sassuolo chiede però 20-25 milioni.
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