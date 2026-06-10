Con la salvezza alla fine dello scorso campionato è scattato il riscatto di Fabbian dal Bologna, per un prospetto che suo malgrado ha avuto poco margine per mettersi in mostra agli ordini di Vanoli. 14 i milioni spesi per il suo intero cartellino, per un prospetto che però adesso è sotto valutazione e potrebbe finire sul mercato.
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VIOLA NEWS calciomercato Fabbian riscattato, ma ha mercato. Gazzetta: “È un’idea della Lazio”
La Gazzetta dello Sport
Fabbian riscattato, ma ha mercato. Gazzetta: “È un’idea della Lazio”
Dopo il riscatto dal Bologna, Fabbian potrebbe lasciare la Fiorentina. È un'idea della Lazio, con Gattuso che lo apprezza in particolare.
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In particolare, spiega La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è un'idea della Lazio che già a gennaio aveva sondato la sua disponibilità a vestire il biancoceleste. Il nuovo tecnico Gattuso ha indicato proprio nel 23enne il profilo giusto per la nuova squadra, apprezzando la duttilità e la capacità di giostrare fra mediana e trequarti.
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