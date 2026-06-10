Repubblica: “Il piano della Fiorentina. Arriveranno subito 4 giocatori”

Il piano della Fiorentina

Come spiega Repubblica, i dirigenti faranno ritorno in Italia già entro il weekend per tradurre nei fatti le teorie discusse e presentarsi ai nastri di partenza della sessione di mercato con alcuni nomi già pronti. Prima ci saranno le cessioni: De Gea in uscita, così come i casi spinosi Kean e Dodo. Serviranno un terzino destro, un centrale e un terzino sinistro, poi probabilmente anche un centrocampista (Thorstvedt primo della lista) e due esterni offensivi. In sostanza, almeno quattro giocatori sicuramente, per completare un giusto mix fra italiani e stranieri da affidare al tecnico in ritiro.