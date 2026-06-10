Con l'arrivo di Grosso in panchina si apre la seconda fase dell'estate, che inizia ad entrare nel vivo sul mercato. Paratici si attende un innalzamento dell'asticella attraverso un gioco moderno, che possa coniugare risultati e valorizzazione dei calciatori. Serviranno elementi funzionali, che la dirigenza sta mettendo a punto negli States insieme alla presidenza Commisso.
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VIOLA NEWS calciomercato Repubblica: “Il piano della Fiorentina. Arriveranno subito 4 giocatori”
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Repubblica: “Il piano della Fiorentina. Arriveranno subito 4 giocatori”
La Fiorentina sta pianificando il suo mercato negli USA: arriveranno almeno quattro giocatori, me le idee sono tante. Il punto.
Il piano della Fiorentina—
Come spiega Repubblica, i dirigenti faranno ritorno in Italia già entro il weekend per tradurre nei fatti le teorie discusse e presentarsi ai nastri di partenza della sessione di mercato con alcuni nomi già pronti. Prima ci saranno le cessioni: De Gea in uscita, così come i casi spinosi Kean e Dodo. Serviranno un terzino destro, un centrale e un terzino sinistro, poi probabilmente anche un centrocampista (Thorstvedt primo della lista) e due esterni offensivi. In sostanza, almeno quattro giocatori sicuramente, per completare un giusto mix fra italiani e stranieri da affidare al tecnico in ritiro.
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