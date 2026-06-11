CorFio: “Moise Kean e l’infortunio alla tibia. Ecco come sta”. C’è un retroscena

Il Corriere Fiorentino svela le condizioni fisiche di Moise Kean, fuori dal campo dal match di aprile contro il Verona

Redazione VN 11 giugno - 06:02

In casa Fiorentina tiene banco la questione Moise Kean. L'attaccante viola, che ha fatto sapere di voler rimanere, sarà tema di dialogo tra Fabio Paratici e Giuseppe Commisso in America. Lo stipendio pesa, ma non sarà facile trovare l'offerta giusta.

Kean — Se non altro, se qualcuno poteva aver dubbi sull’aspetto fisico, può invece star tranquillo. Il bomber viola sta bene (si sta allenando anche da solo in queste vacanze) e anzi, il problema alla tibia era sostanzialmente archiviato già nel finale di campionato.

Infortunio — Tanto per intendersi: se nelle ultime due gare fosse stata ancora in ballo la salvezza avrebbe giocato. Al suo posto invece ha giocato Piccoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.