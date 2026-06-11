Nazione: “Mercato Fiorentina? Paratici chiede un extrabudget, altrimenti cessioni”

Il futuro della Fiorentina si è deciso negli Stati Uniti, dove i massimi dirigenti viola hanno incontrato la proprietà per tracciare le linee guida della prossima stagione. Il dg Alessandro Ferrari, sempre più centrale, e il responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici, a New York per un faccia a faccia decisivo con la famiglia Commisso, hanno messo sul tavolo idee, strategie e progetti.