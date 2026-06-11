Mandragora, Fagioli e Ndour ok. Nazione: “Servono davvero Miretti e Thorstvedt?”

A cavallo della linea mediana i discorsi sono stati più approfonditi sia per Thorstvedt che per Miretti, elementi che piacciono molto

Redazione VN 11 giugno - 05:51

Se sarà vera e propria rivoluzione lo vedremo con il passare delle settimane, sta di fatto che i nomi che circolano in entrata per la Fiorentina per ora mirano soprattutto a restaurare il centrocampo. Se infatti di calciatori proposti o accostati ce ne sono già tanti in tutti i ruoli, di sicuro a cavallo della linea mediana i discorsi sono stati più approfonditi sia per Thorstvedt che per Miretti, elementi non troppo lontani per caratteristiche a certi calciatori già presenti nella rosa viola.

Centrocampo — È questa la domanda che serpeggia da qualche ora. Ovvero da quando la Fiorentina sembra aver puntato il norvegese del Sassuolo e il centrocampista della Juventus. Servono davvero giocatori del genere? Partiamo da un presupposto. Di intoccabili ci sono soltanto due centrocampisti in quella che sarà la squadra a disposizione di Grosso. Il primo è Nicolò Fagioli, l'altro è Cher Ndour. Entrambi saranno al centro del nuovo progetto tattico.

Mandragora — E poi Mandragora. Non con lo status di incedibile, ma con grandi possibilità di rimanere dopo il rinnovo di contratto dei mesi scorsi. Il resto è tutto in divenire, con diversi giocatori che saranno oggetto di valutazione. Difficile che fra i giocatori di rientro (Richardson e Sohm) qualcuno possa avere una chance. Lo scrive la Nazione.