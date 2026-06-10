Pedullà: “Dodò ha già comunicato di voler andar via”. Le ultime su Miretti e Gud

Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il proprio canale Youtube, ha fatto il punto su alcuni nomi del mercato della Fiorentina.

Dodò

Contratto in scadenza 2027, possibilità che resti alla Fiorentina soltanto per rispettare il contratto. Lui ha già comunicato di voler andar via. Rispettare il contratto significherebbe perderlo a zero. Non ho grandissime conferme su un'irruzione della Roma. Ho grandi conferme su quanto anticipato in funzione Napoli, a maggior ragione se per Khalaili, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, non scendesse la valutazione di 25 milioni.