Pedullà: “Dodò ha già comunicato di voler andar via”. Le ultime su Miretti e Gud

Miretti—
Credo che siano maturi i tempi per un suo addio alla Juventus. Fiorentina e Bologna sono due società che evidentemente potrebbero avere bisogno di un centrocampista offensivo, comunque duttile come Miretti, che ha anche bisogno di trovare una sua continuità a livello di di gioco, di presenze e di minutaggio. Non può giocare due partite, fa il titolare, poi torna in panchina, entra mezz'ora, quella dopo non entra, quella dopo va in tribuna. Secondo me è in uscita con possibilità in rialzo.
Gudmundsson—
Che ruolo ha? Non si capisce, nel senso che per chiunque o per tanti potrebbe essere o è un esterno offensivo, in un 3-5-2 gioca accanto a un attaccante. Ha una valutazione tra i 15 e i 18 milioni, forse più 15 che 18. Vedremo cosa deciderà la Fiorentina. Lui non è contentissimo della stagione, del rendimento, è contento dell'ambientamento in città. Se dovesse arrivare un'offerta il suo entourage la prenderebbe in considerazione. L'Atalanta l'abbiamo citata, confermando delle voci arrivate da Firenze, perché nel discorso tattico di Sarri Gudmundsson potrebbe essere anche una mezzala e quindi vedremo se poi la Fiorentina andrà fino in fondo, confermando l'islandese, oppure se deciderà di metterlo sul mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA