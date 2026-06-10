Per Matias Moreno l'impatto con il calcio italiano non è stato dei più semplici. Dopo il primo annoin viola, la società ha deciso di mandarlo in prestito. L'annata appena conclusa con il Levante è stata importante per l'argentino. Moreno è stato un pilastro nella salvezza del Levante, segnalandosi per le buone prestazioni. Per questo, secondo l'esperto di mercato Cesar Luis Merlo, lo Strasburgo sarebbe interessato a lui.
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Lo Strasburgo mette nel mirino Moreno. La Fiorentina apre alla cessione
Moreno ha trovato spazio al Levante. Lo Stasburgo è pronto a fare un'offerta per il centrale viola
La posizione della Fiorentina—
La Fiorentina non avrebbe chiuso alla cessione di Moreno. La condizione è però una buona offerta. I francesi sono una delle squadre che lavora maggiormente con gli under 23 in tutta Europa, con una politica chiara della proprietà (la stessa del Chelsea).
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