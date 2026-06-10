Lo Strasburgo mette nel mirino Moreno. La Fiorentina apre alla cessione

Moreno ha trovato spazio al Levante. Lo Stasburgo è pronto a fare un'offerta per il centrale viola

Per Matias Moreno l'impatto con il calcio italiano non è stato dei più semplici. Dopo il primo annoin viola, la società ha deciso di mandarlo in prestito. L'annata appena conclusa con il Levante è stata importante per l'argentino. Moreno è stato un pilastro nella salvezza del Levante, segnalandosi per le buone prestazioni. Per questo, secondo l'esperto di mercato Cesar Luis Merlo, lo Strasburgo sarebbe interessato a lui.