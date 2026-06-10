La Fiorentina cambierà tanto, con Fabio Paratici chiamato a una vera e propria rivoluzione della rosa. Tra i pochi incedibili ci sarebbe anche Cher Ndour,giocatore che piace tanto al nuovo direttore sportivo viola. Da Napoli però, rimbalza un'indiscrezione non banale: Manna avrebbe incontrato gli agenti del giocatore per provare a imbastire una trattativa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Da Napoli: “Manna ha incontrato gli agenti di Ndour, lui apre. Paratici spara alto”
calciomercato
Da Napoli: “Manna ha incontrato gli agenti di Ndour, lui apre. Paratici spara alto”
A frenare il tutto però è la valutazione della Fiorentina: Fabio Paratici chiede 30 milioni per far partire Cher Ndour
Ndour—
A riportarlo è Napolinetwork che parla di un incontro dei giorni scorsi tra il ds dei partenopei e il procuratore del centrocampista della Fiorentina. Da parte dell'entourage non ci sarebbe stata nessuna chiusura alla cessione, anzi. Napoli sarebbe una piazza a lui gradita, con Allegri che stravede per il potenziale del centrocampista.
Napoli—
A frenare il tutto però è la valutazione della Fiorentina: Fabio Paratici chiede 30 milioni per far partire Cher Ndour. Il club di Commisso non ha intenzione di cedere il giocatore se non a una cifra importante. Per questo motivo Manna starebbe valutando l'idea di inserire una contropartita tecnica nell'offerta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA