Da Napoli: “Manna ha incontrato gli agenti di Ndour, lui apre. Paratici spara alto”

A frenare il tutto però è la valutazione della Fiorentina: Fabio Paratici chiede 30 milioni per far partire Cher Ndour

Redazione VN 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 14:17)

La Fiorentina cambierà tanto, con Fabio Paratici chiamato a una vera e propria rivoluzione della rosa. Tra i pochi incedibili ci sarebbe anche Cher Ndour,giocatore che piace tanto al nuovo direttore sportivo viola. Da Napoli però, rimbalza un'indiscrezione non banale: Manna avrebbe incontrato gli agenti del giocatore per provare a imbastire una trattativa.

Ndour — A riportarlo è Napolinetwork che parla di un incontro dei giorni scorsi tra il ds dei partenopei e il procuratore del centrocampista della Fiorentina. Da parte dell'entourage non ci sarebbe stata nessuna chiusura alla cessione, anzi. Napoli sarebbe una piazza a lui gradita, con Allegri che stravede per il potenziale del centrocampista.

Napoli — A frenare il tutto però è la valutazione della Fiorentina: Fabio Paratici chiede 30 milioni per far partire Cher Ndour. Il club di Commisso non ha intenzione di cedere il giocatore se non a una cifra importante. Per questo motivo Manna starebbe valutando l'idea di inserire una contropartita tecnica nell'offerta.