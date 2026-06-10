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Galloppa, oggi l’incontro decisivo: potrebbe allenare in Serie B

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Il Modena prosegue la ricerca del nuovo allenatore e continua a valutare con attenzione il profilo di Daniele Galloppa
Redazione VN

Il Modena prosegue la ricerca del nuovo allenatore e continua a valutare con attenzione il profilo di Daniele Galloppa come possibile successore di Andrea Sottil. L'ex tecnico della Primavera della Fiorentina resta uno dei nomi più apprezzati dalla dirigenza gialloblù.

Nella giornata di oggi, mercoledì 10 giugno è previsto un nuovo incontro tra le parti, un passaggio che potrebbe rivelarsi importante per capire la fattibilità dell'operazione e approfondire il progetto tecnico. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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