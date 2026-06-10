Il Modena prosegue la ricerca del nuovo allenatore e continua a valutare con attenzione il profilo di Daniele Galloppa come possibile successore di Andrea Sottil. L'ex tecnico della Primavera della Fiorentina resta uno dei nomi più apprezzati dalla dirigenza gialloblù.
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Galloppa, oggi l’incontro decisivo: potrebbe allenare in Serie B
Il Modena prosegue la ricerca del nuovo allenatore e continua a valutare con attenzione il profilo di Daniele Galloppa
Nella giornata di oggi, mercoledì 10 giugno è previsto un nuovo incontro tra le parti, un passaggio che potrebbe rivelarsi importante per capire la fattibilità dell'operazione e approfondire il progetto tecnico. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
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