La Fiorentina continua a tenere sotto osservazione Filip Kostic. Dalla Serbia, il portale HotSport riferisce che l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola non avrebbe inciso sulle strategie di mercato del club, che considera ancora l'esterno della Juventus un profilo interessante per rinforzare la rosa.
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Dalla Serbia sicuri: “Fiorentina su un ex giocatore della Juventus. L’agente spinge”
Con il contratto in scadenza il 30 di giugno, Kostic potrebbe lasciare Torino a parametro zero
Kostic—
Il futuro del classe 1992 è tutto da scrivere. Con il contratto in scadenza il 30 di giugno, Kostic potrebbe lasciare Torino a parametro zero, trasformandosi in una possibile occasione per diverse squadre. La dirigenza gigliata sta seguendo gli sviluppi della situazione, pronta a capire se esistano i presupposti per un affare economicamente sostenibile.
Fiorentina—
A facilitare eventuali contatti potrebbe essere anche Alessandro Lucci, procuratore del giocatore e figura già ben conosciuta in casa Fiorentina grazie ai rapporti legati a Moise Kean e Roberto Piccoli. Per il momento non si registrano passi concreti o trattative in corso, ma l'interesse dei viola per l'esterno serbo resta vivo.
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