Kean vuole rimanere, ma la Fiorentina? Un club di A sonda il terreno, non è una big

Se Kean dovesse manifestare la volontà di lasciare Firenze e arrivasse un’offerta economicamente rilevante, Paratici rifletterebbe

Fabio Grosso vedrebbe di buon occhio una permanenza di Moise Kean alla Fiorentina. Come riporta Il Tirreno, il nuovo allenatore viola conserva un ottimo ricordo dell’attaccante dai tempi della Primavera della Juventus e sarebbe felice di tornare a lavorare con lui. La conferma, però, dipenderà da due fattori: le condizioni fisiche del giocatore e la sua reale motivazione a rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative.