Fabio Grosso vedrebbe di buon occhio una permanenza di Moise Kean alla Fiorentina. Come riporta Il Tirreno, il nuovo allenatore viola conserva un ottimo ricordo dell’attaccante dai tempi della Primavera della Juventus e sarebbe felice di tornare a lavorare con lui. La conferma, però, dipenderà da due fattori: le condizioni fisiche del giocatore e la sua reale motivazione a rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative.
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Kean vuole rimanere, ma la Fiorentina? Un club di A sonda il terreno, non è una big
Kean—
La situazione appare destinata a rimanere in sospeso almeno fino al 16 luglio, data in cui scadrà la clausola rescissoria da 62 milioni di euro inserita nel contratto del centravanti. Fino ad allora, la Fiorentina difficilmente potrà avere certezze sul futuro dell’attaccante, che resta uno dei principali nodi da sciogliere nella costruzione della squadra.
Como—
Tra le possibili destinazioni c’è anche il Como di Cesc Fàbregas, una delle poche realtà italiane che potrebbe permettersi un investimento importante per il giocatore. Se Kean dovesse manifestare la volontà di lasciare Firenze e arrivasse un’offerta economicamente rilevante, il club viola sarebbe disposto a valutare la cessione sedendosi al tavolo delle trattative.
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