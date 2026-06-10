Paratici sonda le punte: il primo è Pinamonti. Seguito anche un bomber argentino

Su Pinamonti, però, la concorrenza non manca. Torino, Napoli e Roma seguono con attenzione l’evolversi della situazione e potrebbero inserirsi nella corsa all’attaccante, rendendo più complesso il lavoro della dirigenza viola. Per questo motivo la Fiorentina continua a monitorare anche altre soluzioni.

Pellegrino

Tra queste spicca Mateo Pellegrino, centravanti argentino che nell’ultimo anno e mezzo ha realizzato 15 reti con la maglia del Parma. Il suo profilo piace per caratteristiche e prospettive di crescita, anche se la valutazione del club emiliano è compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Due opzioni diverse ma entrambe concrete per l’attacco che Fabio Grosso potrebbe ritrovarsi a guidare nella prossima stagione. Lo scrive il Tirreno.