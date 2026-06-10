L’eventuale partenza di Moise Kean costringerebbe la Fiorentina a intervenire sul mercato per trovare un nuovo riferimento offensivo. Tra i nomi più caldi c’è quello di Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 reduce dalla stagione con il Sassuolo, culminata con la salvezza conquistata anche grazie ai suoi nove gol. Il club emiliano valuta il giocatore circa 15 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe favorire una trattativa a cifre più contenute.
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Paratici sonda le punte: il primo è Pinamonti. Seguito anche un bomber argentino
Pinamonti—
Su Pinamonti, però, la concorrenza non manca. Torino, Napoli e Roma seguono con attenzione l’evolversi della situazione e potrebbero inserirsi nella corsa all’attaccante, rendendo più complesso il lavoro della dirigenza viola. Per questo motivo la Fiorentina continua a monitorare anche altre soluzioni.
Pellegrino—
Tra queste spicca Mateo Pellegrino, centravanti argentino che nell’ultimo anno e mezzo ha realizzato 15 reti con la maglia del Parma. Il suo profilo piace per caratteristiche e prospettive di crescita, anche se la valutazione del club emiliano è compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Due opzioni diverse ma entrambe concrete per l’attacco che Fabio Grosso potrebbe ritrovarsi a guidare nella prossima stagione. Lo scrive il Tirreno.
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