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Un club greco mette nel mirino un obiettivo viola: pronta l’offerta

Un club greco mette nel mirino un obiettivo viola: pronta l’offerta - immagine 1
La Fiorentina avrebbe sondato il terreno per un eventuale approccio, ma il giocatore adesso piace in Grecia
Redazione VN

Fabio Paratici è alla ricerca di esterni e sono già tanti i nomi accostati alla Fiorentina in questi giorni proprio in quel ruolo. Tra questi c'è Matteo Cancellieri,giocatore della Lazio di Gattuso che non rientrerebbe nei piani della società di Lotito.

Cancellieri

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La Fiorentina avrebbe sondato il terreno per un eventuale approccio, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ci sarebbe un club estero sul calcatore azzurro.

Concorrenza

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L'Olympiakos avrebbe messo gli occhi su Cancellieri. Il club, vittorioso della Conference League due anni fa proprio contro la Fiorentina, a breve formulerà un'offerta per il calciatore.

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