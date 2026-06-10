Un club greco mette nel mirino un obiettivo viola: pronta l’offerta

La Fiorentina avrebbe sondato il terreno per un eventuale approccio, ma il giocatore adesso piace in Grecia

Fabio Paratici è alla ricerca di esterni e sono già tanti i nomi accostati alla Fiorentina in questi giorni proprio in quel ruolo. Tra questi c'è Matteo Cancellieri,giocatore della Lazio di Gattuso che non rientrerebbe nei piani della società di Lotito.