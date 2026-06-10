Fabio Paratici è alla ricerca di esterni e sono già tanti i nomi accostati alla Fiorentina in questi giorni proprio in quel ruolo. Tra questi c'è Matteo Cancellieri,giocatore della Lazio di Gattuso che non rientrerebbe nei piani della società di Lotito.
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Un club greco mette nel mirino un obiettivo viola: pronta l’offerta
La Fiorentina avrebbe sondato il terreno per un eventuale approccio, ma il giocatore adesso piace in Grecia
Cancellieri—
La Fiorentina avrebbe sondato il terreno per un eventuale approccio, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ci sarebbe un club estero sul calcatore azzurro.
Concorrenza—
L'Olympiakos avrebbe messo gli occhi su Cancellieri. Il club, vittorioso della Conference League due anni fa proprio contro la Fiorentina, a breve formulerà un'offerta per il calciatore.
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