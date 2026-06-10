La situazione di David De Gea è da monitorare, con un ingaggio che pesa sulle casse viola. Il portiere spagnolo piace alla Juventus, che cerca un estremo difensore esperto dopo l'annata disastrosa di Di Gregorio. De Gea è uno dei nomi che circola, ma non è il favorito. Dopo il no incassato per Alisson, la Juventus ha virato sul Dibu Martinez. L'argentino, diventato uno dei migliori del mondo al Villa, avrebbe già raggiunto un accordo con i bianconeri. Adesso c'è da trattare con la dirigenza Villans, che chiede 15 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport
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La Juventus si avvicina al Dibu. La pista De Gea si raffredda nuovamente
David De Gea ed un futuro da scrivere alla Fiorentina. La Juventus però punta su altri profili
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