La Juventus si avvicina al Dibu. La pista De Gea si raffredda nuovamente

La situazione di David De Gea è da monitorare, con un ingaggio che pesa sulle casse viola. Il portiere spagnolo piace alla Juventus, che cerca un estremo difensore esperto dopo l'annata disastrosa di Di Gregorio. De Gea è uno dei nomi che circola, ma non è il favorito. Dopo il no incassato per Alisson, la Juventus ha virato sul Dibu Martinez. L'argentino, diventato uno dei migliori del mondo al Villa, avrebbe già raggiunto un accordo con i bianconeri. Adesso c'è da trattare con la dirigenza Villans, che chiede 15 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport