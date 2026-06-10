Ndour ha mercato e il PSG si sfrega le mani: a quanto è fissata la percentuale

Cher Ndour ha stupito in questa stagione. Ma quanto è la clausola per la rivendita a favore del Psg?

Cher Ndour in questa stagione è stata una delle poche note liete della Fiorentina. Il centrocampista è cresciuto notevolmente sotto la guida di Paolo Vanoli, diventando uno dei prospetti più interessanti in A. La Fiorentina lo ha acquistato nel mercato di gennaio 2025 dal Psg, che però non ha voluto perdere completamente di vista la crescita del giocatore.