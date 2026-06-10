Cher Ndour in questa stagione è stata una delle poche note liete della Fiorentina. Il centrocampista è cresciuto notevolmente sotto la guida di Paolo Vanoli, diventando uno dei prospetti più interessanti in A. La Fiorentina lo ha acquistato nel mercato di gennaio 2025 dal Psg, che però non ha voluto perdere completamente di vista la crescita del giocatore.
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Ndour ha mercato e il PSG si sfrega le mani: a quanto è fissata la percentuale
Cher Ndour ha stupito in questa stagione. Ma quanto è la clausola per la rivendita a favore del Psg?
La clausola—
La Fiorentina sborsò appena 5 milioni per portarlo al Franchi. I parigini però si sono tenuti una clausola sulla futura rivendita, precisamente del 50%. La Fiorentina quindi, in caso di cessione di Ndour, dovrebbe corrispondere metà dell'incasso al Psg. Esempio: Ndour via per 30 milioni? I viola ne incassano effettivamente solo 15, con gli altri 15 nelle casse del PSG. E così via.
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