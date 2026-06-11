CorSport: “Paratici ha scelto, se parte Kean tutto su Pellegrino. Ma non per Piccoli”

I raffronti lasciano il tempo che trovano, però Pellegrino fisicamente non sfigura certo nel paragone con Kean

Redazione VN 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 09:05)

Moise Kean vorrebbe rimanere alla Fiorentina, ma il mercato è imprevedibile. Soprattutto quando hai una clausola sul contratto. Per questo motivo, Fabio Paratici non si farà trovare impreparato eventualmente: ha già piazzato Mateo Pellegrino in cima alla lista dei possibili sostituiti di Kean. Non un profilo a caso, ma studiato nei minimi dettagli, soppesando pro e contro, disegnando sul campo la Fiorentina di Grosso con il centravanti argentino punto di riferimento dell’attacco e due esterni ai fianchi deputati a servigli cross su cross e palloni in campo aperto.

Pellegrino — I raffronti lasciano il tempo che trovano, però Pellegrino fisicamente non sfigura certo nel paragone con Kean che a prestanza fisica nell’uno contro uno ha pochissimi rivali, idem nel gioco in profondità, e semmai ha qualcosa in più nel mix tempismo e coordinazione per i colpi di testa, e insomma i due a modo loro si somigliano e quindi è subito chiaro il motivo per il quale Paratici punterebbe sul ventiquattrenne di scuola Velez(club che per l’eventuale cessione del suo ex calciatore riceverà da 1,5 a 3 milioni in base agli accordi con il Parma): e non spaventa che il rendimento di quest’anno di Pellegrino (37 presenze e 9 gol) sia in carta carbone con quello di Piccoli a Cagliari (37 presenze e 10 gol), e poi sappiamo com’è andato a Firenze l’attaccante bergamasco pagato venticinque milioni.

Piccoli — Giocatori differenti, soprattutto percorsi differenti, anche sul mercato e risulta davvero complicato pensare a Piccoliquale parziale contropartita tecnica: non accettando i ducali rapporti paritetici nella valutazione dei cartellini, sarebbe una minusvalenza dolorosissima che la Fiorentina non può permettersi. E allora Paratici, sempre se, dovrà trovare il modo di contenere la richiesta del Parma (una ventina di milioni) e soprattutto battere la concorrenza della Premier League: Pellegrino piace tanto in Inghilterra. Questo sì che è un problema. Lo scrive il Corriere dello Sport.