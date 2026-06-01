Gazzetta svela: “Nelle ultime 2 gare Kean poteva giocare!”. La ricostruzione

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Moise Kean . È presto per fare previsioni, ma ci sono alcune certezze come i primi due macro step che attendono la questione Kean : il primo è il confronto sul piano tecnico-economico fra proprietà-dirigenza-allenatore (da definire a breve) in cui verranno stabiliti le intenzioni e il percorso per il futuro e in cui l'argomento Kean è per forza centrale sia per l'ingaggio da 4,5 milioni che é il più alto della squadra, sia per il ruolo che ricopre.

Kean

Il secondo step sarà invece proprio la clausola da 62 milioni che, anche se molto alta, è inserita nel contratto con efficacia dall'1 al 15 luglio ed è una tempistica da rispettare. Lo scorso anno per lui si erano mossi dall'Arabia e anche in questa sessione niente può essere dato per scontato. Nella stagione appena terminata hanno avuto un grande peso gli infortuni, oltre alle difficoltà di tutta la squadra alla quale, a sua volta, sono mancate le reti dell'attaccante. Ora però sta ricaricando le pile e si è messo alle spalle il problema alla tibia che lo ha costretto a stare fuori dal mese di aprile.