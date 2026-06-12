Dodò verso l'addio, la separazione con la Fiorentina appare sempre più probabile. Dopo quattro stagioni in viola, una delle storie più longeve dell'era Commisso sembra destinata a concludersi.Il brasiliano avrebbe già manifestato la volontà di intraprendere una nuova avventura in un club impegnato in Champions League, mentre Fabio Paraticidovrà gestire una delle questioni più delicate dell'estate.
Corriere Fiorentino
Dodò, cambia tutto? CorFio: “Potrebbe anche rinnovare con la Fiorentina”
Dodò—
Un nodo centrale riguarda il rinnovo di contratto, tema fermo da circa un anno dopo l'interruzione dei dialoghi tra le parti. Al ritorno dagli Stati Uniti, il direttore sportivo dovrà valutare l'interesse di Roma e Napoli, anche se finora non sarebbero arrivate offerte concrete. La Fiorentina parte da una richiesta di circa 15 milioni di euro, ma resta aperta ogni soluzione: se la cessione non dovesse concretizzarsi, il prolungamento rappresenterebbe un'opzione concreta per evitare il rischio di perdere Dodò a parametro zero.
Rinnovo—
Intanto il club si sta già guardando intorno alla ricerca di possibili sostituti, con Joao Mario tra i profili monitorati.Un segnale che conferma come il divorzio sia uno scenario realistico. Arrivato nel 2022 dallo Shakhtar Donetsk per 18 milioni di euro complessivi, Dodò potrebbe così salutare Firenze dopo un'ultima stagione meno brillante rispetto al passato, trasformandosi nella prima grande operazione in uscita dell'era Paratici. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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