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VN – Dodo, sondaggi in Italia e all’estero: il punto

Dodò
Crescono le quotazioni di un addio del terzino brasiliano
Nicolò Schira

Dodo può lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato.

Crescono le quotazioni di un addio del terzino brasiliano, arrivato a Firenze nell'estate 2022. Intorno a Dodo si registrano movimenti e sondaggi sia in Serie A che all'estero. La sensazione è che, a dodici mesi dalla scadenza del contratto e con il rinnovo che non è arrivato, possa lasciare la Fiorentina. Da quando veste la maglia viola Dodo ha messo insieme 161 presenze, tre reti e 13 assist.

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