VN – Dodo, sondaggi in Italia e all’estero: il punto

Crescono le quotazioni di un addio del terzino brasiliano, arrivato a Firenze nell'estate 2022. Intorno a Dodo si registrano movimenti e sondaggi sia in Serie A che all'estero. La sensazione è che, a dodici mesi dalla scadenza del contratto e con il rinnovo che non è arrivato, possa lasciare la Fiorentina. Da quando veste la maglia viola Dodo ha messo insieme 161 presenze, tre reti e 13 assist.