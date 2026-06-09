CorSport: “Ferrari, Commisso e Grosso. Così il benvenuto, assente Paratici”

Domenica si è svolta una videochiamata di benvenuto alla presenza del presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine

Redazione VN 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 08:42)

L’era Fabio Grosso alla Fiorentina è iniziata ufficialmente nel pomeriggio di ieri, quando il club viola ha annunciato l’ingaggio dell’ex allenatore del Sassuolo. Il tecnico romano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e sarà chiamato a guidare la ripartenza della squadra dopo una stagione particolarmente difficile. Insieme al direttore sportivo Fabio Paratici dovrà gettare le basi di un nuovo progetto tecnico che punta a riportare gradualmente la Fiorentina nelle posizioni che contano.

In realtà Grosso era già da giorni il prescelto della società. Sistemati gli ultimi dettagli legati allo staff e all’uscita dal Sassuolo, il nuovo allenatore ha avuto i primi contatti ufficiali con la dirigenza viola. Domenica si è svolta una videochiamata di benvenuto alla presenza del presidente Giuseppe Commisso, della madre Catherine e del direttore generale Alessandro Ferrari. Determinante nella scelta del tecnico è stato proprio il rapporto di fiducia con Paratici, nato ai tempi della Juventus e consolidato negli anni. La Fiorentina ha deciso di puntare su un progetto di medio periodo, consapevole delle difficoltà che comporterà il tentativo di tornare in Europa.

Nelle sue prime dichiarazioni Grosso ha preferito evitare proclami, promettendo invece impegno e professionalità: «Non amo fare promesse, ma posso garantire serietà, coinvolgimento e la volontà di costruire una squadra coraggiosa e ambiziosa». Sulla stessa linea il presidente Commisso, che ha definito il nuovo allenatore il profilo ideale per inaugurare una fase caratterizzata da energia, responsabilità e ambizione. L’obiettivo della società è costruire una Fiorentina più competitiva senza perdere la propria identità, affidandosi a un tecnico considerato capace di coniugare idee, entusiasmo e programmazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.